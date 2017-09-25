В Днепре дерево убило беременную девушку: Пробито легкое и сломан позвоночник
2017-09-22 19:31
В Днепре дерево убило беременную девушку: Пробито легкое и сломан позвоночник
В центре Днепра ветка сухого дерева упала на девушку: пострадавшая скончалась от полученных травм.
Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого – напротив торгового центра Atrium, передает Rus.Media.
Отмечается, что девушке был 21 год, вероятно, она была беременна.
Ветка пробила девушке легкое и сломала позвоночник.
На место инцидента приехала скорая, врачи 20 минут пытались реанимировать пострадавшую, однако спасти ее не удалось.
На место происшествия также прибыли знакомые погибшей. Они рассказали, что девушка приехала из Межевой, а в Днепр приехала, чтобы устроиться на работу.
В то же время патрульные оцепили место происшествия, призвав людей быть осторожными в связи с сильным ветром.