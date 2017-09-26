В детском лагере который открыл Порошенко, дети погибли в огне
2017-09-16 12:06
В детском лагере который открыл Порошенко, дети погибли в огне
Страшный пожар в Одессе.
Вечером в пятницу примерно в 23.30 в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория», расположенного в Киевском районе Одессы возник пожар одного из спальных корпусов. Двухэтажное здание вспыхнуло, скорее всего, из-за короткого замыкания — дети обращали внимание на искрящиеся провода, передает Rus.Media.
Хотя сигнализация не сработала, к счастью, отдыхающие проснулись от запаха дыма. Вызванные пожарные МЧС прибыли за считанные минуты, однако столкнулись с тем, что пожарные гидранты не работали, и шланги пришлось тянуть до ближайшего источника воды на улице Вальямся, почти за километр.
Старое деревянное здание полыхнуло как порох, некоторым детям пришлось буквально прыгать из окон… В результате бедствия погибли две девочки. Чьи тела сейчас пытаются опознать. Еще один ребенок пока числится без вести пропавшим.
В лагере отдыхало около 150 школьников – в основном, из многодетных и малообеспеченных семей.
Показательно. Что 26 мая этого года оздоровительное учреждение посетил президент Порошенко, одобрил условия отдыха и проживания…
По факту открыто уголовное дело. Продолжается следствие.