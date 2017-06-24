В Деснянке перезахоронили останки двух советских воинов (Фото)

magictr | 24.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В селе Деснянка Черниговского района 22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв войны, перезахоронили останки двух советских воинов, которые погибли в годы Второй мировой войны.

Это были бойцы 204-й воздушно-десантной бригады, входившей в состав 5 армии под руководством генерал-майора Н.И. Потапова.

Воины погибли, обороняя подступы к Чернигову. Останки бойцов нашли участники поискового клуба «Память Победы» возле окрестностей села Деснянка. Имен воинов установить не удалось.

Источник: отдел культуры и туризма Черниговской районной государственной администрации

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