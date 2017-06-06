В Десне утонул киевлянин

despravda | 06.06.2017 | Новости | Комментариев нет

С реки Десна вблизи с. Горки, Новгород-Северского района 2 июня сотрудники райотдела ГУ Нацполиции подняли тело 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Погибшим оказался житель г. Киева, который утонул еще 27 мая. По предварительным данным установлено, что погибший мужчина приехал вместе с товарищем на рыбалку. Во время рыбалки лодка перевернулась. Обстоятельства трагического случая и причину смерти мужчины выясняют правоохранительные органы.

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