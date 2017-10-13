В Черновцах нардепа облили кефиром

despravda | 13.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-13 09:54

В Черновцах нардепа облили кефиром
Народного депутата Виктора Чумака облили кефиром во время его визита в Черновцы.

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Об этом он сам сообщил на странице в Facebook. По его словам, это сделали пятеро “титушок”, которые следили за каждым его шагом, пишет интернет-издание Rus.Media .

Когда он выходил из кафе, бросили в него яйцо и бутылку кефира.

“В продолжение Ивано-Франковской истории меня сегодня постигло не только яйцо, но и кефир. Я устоял”, – сказал Чумак.

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