В Чернобыльской зоне задержали сталкеров с РФ
2017-10-16 07:38
В Чернобыльской зоне задержали сталкеров с РФ
В районе отселенного села Залесье милиционеры задержали жителя Москвы и Санкт-Петербурга.
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС правоохранители задержали три группы сталкеров, среди которых оказались два гражданина России, Об этом сообщила в Facebook пресс-служба главного управления полиции по Киевской области, передает Rus.Media.
Первую группу сталкеров, которая состояла из четырех человек обнаружили в районе стражи Терехи. Вторую группу в составе трех человек задержали в отселенной Припяти.
Россияне были обнаружены в третьей группе сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения в районе села Залесье. Среди пятерых задержанных молодых людей были 24-летний житель Москвы, 28-летний житель Санкт-Петербурга.
Нарушителей доставили в полицию и оформили административные протоколы. Сталкерам грозит наказание в виде штрафа.