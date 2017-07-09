В Чернобыле могут построить солнечную станцию
Французская компания изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта. В Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию.
Украина ведет переговоры с одной из крупнейших компаний Франции Engie SA о строительство огромной солнечной электростанции, стоимостью 1,25 миллиарда долларов в зоне отчуждения, сообщает Корреспондент со ссылкой на Bloomberg.
Французская компания изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта.
«Французский опыт в ядерной энергетике — это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией», — сказал министр экологии Украины Остап Семерак.
Он добавил, что французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как он объявил о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.
В Engie SA подтвердили, что компания ведет переговоры с Украиной, но отказались рассказывать о размере проекта.
По словам Семерака, сейчас около 60 компаний интересуются реализацией проектов в зоне отчуждения. Издание отмечает, что сегодня в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, в то время как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.
«Это хорошее вознаграждение, но, возможно, не настолько хорошая, если принять во внимание все риски в стране. У Украины есть хорошее солнечное излучение, но также очень низкое доверие инвесторов и чрезмерная стоимость проектов», — прокомментировал потенциальную сделку аналитик BNEF Пьетро Радоя.
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