В Чернобыле отравились работники АЭС
На промышленной площадке ЧАЭС зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которого пострадали 29 сотрудников ГСП «Чернобыльская АЭС». Как сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, все пострадавшие имеют диагноз «острый гастроэнтероколит» и находятся на амбулаторном лечении. По предварительным данным эпидемиологического расследования, заболевания работников, вероятно, связано с питанием в столовой № 19 Государственного предприятия «Управление обеспечения функционирования объектов Чернобыльской АЭС», расположенной на территории АЭС. При обследовании в столовой отобраны образцы для проведения соответствующих лабораторных исследований и обследовано 20 человек персонала столовой. Материал от декретированных работников, смывы и пищевые продукты находятся в работе. По результатам микробиологических исследований, пробы водопроводной воды соответствуют требованиям. Организовано проведение противоэпидемических мероприятий. Расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Держпродсподживслужбы в Киевской области.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым