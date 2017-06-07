В Чернобыле открыли первый хостел
07.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Хостел открыли в городе Чернобыль, на базе бывшего общежития. В Чернобыле заработал первый хостел. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Хостел “Полесье” рассчитан на 100 посетителей и находится по адресу г. Чернобыль, ул. Кирова, 34В. Он подчиняется Государственному предприятию “Чернобыльский Спецкомбинат». В ведомстве говорят, что создали все условия для комфортного проживания: есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно- или двухместной комнате, бесплатный интернет и тому подобное.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым