В черниговцев почти незаметно выросла зарплата
Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций Черниговской области в марте 2017 выросла на 10% и составила 5358 грн (в Украине – 6752 грн). Это в 1,7 раза превышает минимальную заработную плату (3200 грн) и на 38% – прошлогодней. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Реальная заработная плата (с учетом изменений потребительских цен) в марте 2017 увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 8,5%. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве (11010 грн), самый низкий – в Черновицкой (5136 грн) и Тернопольской (5151 грн) областях. Больше всего начислено работникам добывающей промышленности и разработке карьеров (7773 грн), занятым в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (7559 грн), транспорте (7131 грн), изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности (6679 грн) , складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (6657 грн), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (6604 грн). В то же время меньше получили работники почтовой и курьерской деятельности, а также занятые в производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым