В черниговца «разули» Mercedes
19.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В субботу, 17 июня, в полицию утром обратился черниговец, 1972 года рождения. Он сообщил, что из его автомобиля сняли четыре колеса. Об этом стало известно из собственных источников. Как оказалось, потерпевший оставил машину возле дома по месту жительства – по улице Мстиславский в пятницу вечером, около 21 часов. Исчезновение колес человек обнаружил на следующий день в 9 утра.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым