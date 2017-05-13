В черниговской церкви внезапно умер американец
13.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции ГУНП в области через службу «102» обратилась фельдшер кареты скорой помощи. Женщина сообщила, что в помещении церкви «Спасение» (по проспекту Мира, 198, до прибытия кареты скорой помощи) скончался житель США 1956 года. Об этом стало известно из собственных источников. Как стало известно, иностранец вместе с женой прилетели в Украину с целью религиозного Паломничество. Последние годы были проблемы с давлением.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым