В Черниговской области отец хотел зарезать сына
В дежурную часть Прилуцкого отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший муж ударил ножом в живот ее взрослого сына. Двое близких родственников рассорились до резни под воздействием алкоголя и старых обид. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и «скорая», которая доставила раненого в больницу. Медики констатировали у пациента проникающее ножевое ранение с повреждением печени. Разобравшись в ситуации, криминальная полиция установила все обстоятельства инцидента. В квартире, где вместе проживают бывшие муж с женой и их сын, состоялся разговор на повышенных тонах между сыном и отцом. Оба уже находились под действием алкоголя, поэтому повод для ссоры нашелся быстро. Когда вербальные аргументы кончились, отец схватился за нож и нанес им удар сыну в живот. Отец от полиции не прятался, свою вину признал и дал правдивые показания. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания. С места происшествия эксперт изъял кухонный нож и одежду с пятнами бурого цвета. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым