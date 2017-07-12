В черниговском садике детей обливают водой (Фото)
В 37-м черниговском садике устраивают уроки закаливания. Самое удобное время для таких процедур – лето. А потому малышам устраивают водные процедуры, ортопедические уроки и солнечные ванны.
Заведующий ДОУ № 37 Татьяна Среда уверяет, что такие уроки не только приносят малышам массу положительных эмоций, а еще и хорошо влияют на их здоровье.
«Мы согласовали это с родителями и вместе разработали целый ряд упражнений для закаливания, – рассказывает Татьяна Середа. – На утренних прогулках каждая группа устраивает физкультурные пятиминутки. Затем мы выносим тазики с водой комнатной температуры и обливаем ножки. Позволяем детям поиграть в воде со специальными игрушками».
Малышня радуется и смеется, когда легкие струи воды поливают детские ножки. После водных процедур детям расстилают коврики. Они усаживаются рядышком и несколько минут загорают.
«Дети уже точно знают, что и за чем мы делаем, – рассказывает воспитатель 11-й группы Ирина Стеценко. – Иногда,когда погодные условия не позволяют и мы не проводим этих процедур, дети очень расстраиваются».
После таких, хоть и кількахвилинних оздоровительных развлечений у детей, как отмечают воспитатели, увеличивается аппетит и улучшается сон. После дневного сна каждый малыш 11-й группы направляется к своей одежде специальными тропами. Ортопедические коврики массируют ступни детских ножек. Ковры изготовлены руками воспитателей.
«Мы долго собирали крышечки с пластиковых бутылок, – шутит Ирина Стеценко. – Пуговицы принесли из дома. Они должны быть разного диаметра. Так же и крышечки. Один коврик жестче, другая – мягче. Но все они одинаково полезны для ножек наших деток».
Медики оценивают такую практику на «отлично». Ведь рельефная поверхность отлично тонизирует кожу стопы ребенка, давая ему все самое необходимое нагрузку детским ножкам. Такие процедуры избавляют от плоскостопия. Помогает массажный коврик и при формировании правильного свода стопы, так как костная система у деток очень гибкая и достаточно легко поддается коррекции.
«Я очень довольна такими уроками закаливание, – делится впечатлениями мать дошкольника Татьяна Коцур. – Хоть у нас и нет проблем с плоскостопием, и дома заниматься профилактическими методами не хватает времени. Поэтому я очень рада, что в нашей группе этому уделяют столько внимания. Положительно влияет на состояние здоровья моего сына и обливания водой. Мы часто болели зимой и каждую осень. А теперь его организм постепенно привыкает и закаляется».
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