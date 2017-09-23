В черниговском ресторане у мужчины украли 2 сумки с документами
23.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского горотдела полиции с заявлением обратился житель областного центра 1959 года рождения. Мужчина заявил, что после распития спиртных напитков с неизвестным мужчиной в черниговском ресторане, у него пропали личные вещи.
У мужчины украли две сумки с рабочими документами, договоры, три печати компании, более 700 долларов и мобильный телефон.
Факт кражи ночной гуляка обнаружил только под утро.
По данному факту открыто уголовное производство.