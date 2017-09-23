В черниговском ресторане у мужчины украли 2 сумки с документами

magictr | 23.09.2017 | Новости | Комментариев нет

К Черниговского горотдела полиции с заявлением обратился житель областного центра 1959 года рождения. Мужчина заявил, что после распития спиртных напитков с неизвестным мужчиной в черниговском ресторане, у него пропали личные вещи.

У мужчины украли две сумки с рабочими документами, договоры, три печати компании, более 700 долларов и мобильный телефон.

Факт кражи ночной гуляка обнаружил только под утро.

По данному факту открыто уголовное производство.

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