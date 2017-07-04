В Черниговском районе задержали братьев-конокрадов
К Черниговского районного отделения полиции 3 июля обратился владелец сельскохозяйственного фермерского хозяйства и сообщил, что неизвестные злоумышленники украли у него коня.
Пообщавшись с местными жителями и проведя подворовые обходы, полицейские получили некоторую информацию, представляющей оперативный интерес. В результате правоохранители определили, что злоумышленники ночью проникли на территорию сельскохозяйственного фермерского хозяйства путем свободного доступа, хотя оно и охраняется. Злодеями оказались двое ранее судимых братьев из Репкинского района.
«Криминальный дуэт» в содеянном сознался и дал правдивые показания. Животное возвращено владельцу. Сейчас проводится проверка подозреваемых на причастность братьев к аналогичным преступлениям на территории области.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему) – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: Полиция Черниговщины
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