В Черниговском районе состоялся фестиваль «Единство детских сердец»
Июнь собрал маленьких гостей в сек. Кувечичі Черниговского района на четвертый фестиваль «Единство детских сердец». Здесь были все те, для кого слово творчество – это целый мир.
На фестивале дети спели много интересных украинских песен сами, а некоторые — со своими учителями: учащихся Довжицького НПК поддержала учитель украинского языка Оксана Ільзіт, а Хмельницкого НПК — учитель химии и биологии – Татьяна Якубец .
Руководитель рудківського группы «Факел» Надежда Галковская подготовила интересную патриотически-музыкальную композицию «За Украину» и поэтическую композицию «Черниговский Гимн».
На фестивале звучали песни и на английском языке, такие как «Старый мак Дональд имел ферму» которую выполнили учащиеся 5-8 классов Кувечицької школы под руководством Людмилы Шарої и «Пальчиковая семья» от учеников первого класса Редьківського НПК под руководством Оксаны Голоты.
Кувечицький группа «Смайлики» показал несколько смешных сценок — «Собачья жизнь» и «Как сказку «Репка» в одном театре показывали». А в сценке-импровизации «Колобок на новый лад» приняли участие почти половина гостей фестиваля.
Источник: отдел образования Черниговской РГА
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