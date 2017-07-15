В черниговском онкодиспансере осваивают инновации

magictr | 15.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В онкодиспансере 13 июля выполнена первая лапароскопическая баріатрична операция – гастропликация. Молодой женщине с ожирением IV степени и тяжелым метаболическим синдромом через точечные проколы на животе выполнено оперативное вмешательство.

Операция выполнена совместно врачами кафедры хирургии и сосудистой хирургии НМАПО имени П.Л. Шупика и хирургами онкологического диспансера.

Это уже не первый опыт после подписания соглашения о сотрудничестве между академией Шупика и онкодиспансером.

«Баріатричні операции выполняются успешно в течение длительного времени, но на сегодня гастропликация – это самая современная и самая надежная операция, которая имеет доказательно лучшие результаты и занимает одно из первых мест среди всех выполняемых операций бариатрической в мире», — прокомментировал кандидат медицинских наук кафедры хирургии и сосудистой хирургии НМАПО имени П.Л. Шупика Николай Ефимович Крестянов.

«Очень благодарен хирургам академии Шупика за сотрудничество и то, что мы являемся клинической базой академии, это расширяет наши возможности и позволяет более широко внедрять новые методы диагностики и лечения», – отметил главный врач ЧООД Валерий Зуб.

Источник: Черниговский областной онкологический диспансер

 

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