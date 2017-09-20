В черниговской маршрутке установили канализационные трубы (Фотофакт)

magictr | 20.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Фото из маршрутки №25, в которой проложили канализационные трубы, выложил у себя на странице в Facebook Александр Гашпар.

Человек удивляется и не может понять зачем это было сделано. Зато черниговцы пишут, что подобный «тюнинг» в стареньких «Рутах» не новинка.

Однако четкого ответа для чего проложили трубу никто не знает, хотя выглядит все забавно.

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