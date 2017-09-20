В черниговской маршрутке установили канализационные трубы (Фотофакт)
20.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Фото из маршрутки №25, в которой проложили канализационные трубы, выложил у себя на странице в Facebook Александр Гашпар.
Человек удивляется и не может понять зачем это было сделано. Зато черниговцы пишут, что подобный «тюнинг» в стареньких «Рутах» не новинка.
Однако четкого ответа для чего проложили трубу никто не знает, хотя выглядит все забавно.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.