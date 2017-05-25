В черниговских школах начались праздничные линейки
В пятницу, 26 мая, в большинстве школ, лицеев и гимназий Чернигова прозвучит последний звонок. Однако в отдельных садах и общеобразовательных учебных заведениях торжественные линейки проходят уже сегодня. В частности, последний учебный день 25 мая провели ученики 1-4 классов 22-го лицея. На торжественное собрание дети пришли в праздничном наряде и вышиванках. Традиционно они выстроились в праздничную линейку и спели гимн Украины. За высокие достижения в учебе и активное участие в школьной жизни одаренных детей начальной школы директор лицея Виктория Пекур наградила похвальным листом. По словам маленьких лицеистов, последний звонок для них настоящим праздником. «Я люблю свою школу и одноклассников, но впереди мои любимые летние каникулы. Будет время отдохнуть и оздоровиться – сначала посещать пришкольный лагерь, потом поеду к бабушке и дедушке. А еще мама с папой обещали, что летом мы полетим на море », – поделилась своими планами ученица 1-Б класса Елизавета. В целом, по информации управления образования городского совета, в 2017 году в Чернигове 11-й класс заканчивают 1725 детей. Выпускные в черниговских школах в этом году состоятся 24-25 июня. А для учеников 9-х классов чуть раньше – 13 июня.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым