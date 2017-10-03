В черниговских полицейских новый руководитель
Сегодня, 3 октября, личному составу Черниговского городского отдела полиции представили временно исполняющего обязанности начальника – подполковника полиции Владимира Реберга.
Представляя нового руководителя, начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин отметил, что Реберг прошел путь от простого оперативника до начальника Деснянского отдела милиции.
«Многие знают Владимира Константиновича, потому что он в полиции Чернигова человек не новый. Опыта у него достаточно, а коллектив профессиональный, поэтому, надеюсь, что подразделение будет работать на высоком уровне», – сказал Алехин.
Примечательно, что в августе 2017 года Реберг был откомандирован в зону АТО к ГУНП в Донецкой области на стажировку, которое успешно прошел.
Напомним, что предыдущий руководитель Черниговского городского отдела полиции Сергей Кагитин вышел на пенсию по выслуге лет. Об этом сообщает ГУНП в Черниговской области.
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