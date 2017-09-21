В черниговских лесах бродит пума
В Старобасанському лесу, в Бобровицком районе Черниговской области появилась хищная кошка — пума.
Люди, живущие неподалеку уже в течение двух недель слышат рычание животного, что доносится до домов населенного пункта
Сообщается, что хищника на собственные глаза видели местные грибники.
«На прошлой неделе поехали с мужем на мотоцикле в лес. Собирали себе спокойно грибы. Вдруг между деревьев увидели большое животное светлого окраса. Я начала присматриваться похожа на львицу. Внутри все помліло. Сразу поняла, что это хищник, который бросается на людей и может загрызть. Я ее видела сбоку метров за сто. А муж был ближе, поэтому встретился с ней глаза в глаза. Мы оба замерли. Животное тоже остановилась, постояла и ушла. Мы побежали к мотоциклу и изо всех сил из леса», — рассказывает Алла Макаренко из Бобровицы.
Супруги из Бобровицы не единственные, кто видел хищное животное. И она ни на кого не бросалась. В Старой Басани говорят, что скорее всего пума жила у кого-то дома.
Лесник из Новоселицкого специализированного государственного лесничества Владимир Максюта, в который входит Старобасанський лес о хищного зверя тоже слышал, но видеть не приходилось.
«К нам лично никто не обращался. Знаем, что вроде животное и слышали, и видели. Уверен, что она сбежала от хозяина. В противном случае она бы скорее всего так спокойно себя не вела. О том, что рысь в небольшом количестве в лесах Черниговщины мы знаем. Но пума – это что-то нереальное», — отметил эксперт.
Отметим, что в той местности — в селе Старая Басань, Бобровицкого района Черниговской области — находится частный зооботанический комплекс, на территории которого держат разных животных.
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Источник: Depo.ua
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