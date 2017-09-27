В черниговки среди белого дня вынесли из квартиры кругленькую сумму
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции обратилась 35-летняя женщина и сообщила, что ее ограбили.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Черниговка рассказала, что воры в первой половине дня залезли к ней в квартиру, взломав входную дверь, и вынесли оттуда 50 тысяч гривен и золотые изделия: обручальное кольцо и цепочку с крестиком.
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