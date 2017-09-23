В Чернигове женщина выпала из маршрутки
23.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера утром, 22 сентября, на нерегулируемом перекрестке улиц Доценко и Космонавтов случилось дорожно-транспортное происшествие.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Так, водитель 30-й маршрутки, двигаясь по улице Доценко в направлении улицы Рокоссовского, во время поворота на перекрестке улиц Доценко и Космонавтов допустил открытие дверей салона во время движения транспортного средства.
В результате чего пассажирка автобуса, 1977 года рождения, выпала из салона на проезжую часть.
Пострадавшая с многочисленными травмами каретой скорой была доставлена в Черниговскую городскую больницу №2.
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