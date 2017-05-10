В Чернигове зафиксировано рекордно низкую температуру
10.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Из-за осадков в Чернигове 10 мая снизилась температура воздуха. Она достигла рекордного минимума за время синоптических наблюдений. По данным украинского Гидрометцентра, столбик термометра с 12.00 до 13.00 показывал только 0,9 градуса тепла. Холодное этот день в Чернигове было только в 1972 году. Тогда зафиксировано 1,5 градуса выше нуля. По данным синоптиков, дождливая погода продержится до конца недели. На выходных немного потеплеет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым