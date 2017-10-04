В Чернигове задымленный троллейбус напугал пассажиров

magictr | 04.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня утром в Чернигове загорелся троллейбус . Об этом на своей странице в Facebook написала Татьяна Романчик.

«Я как всегда сидела в телефоне. Меня пару человек предупредили, что горим. Бабушек жалко», — написала жительница чернигова.

Возгорание 5-го троллейбуса произошло, когда он двигался по ул. Репкинский.

Как рассказали ЧЕline в Черниговском троллейбусном управлении, неисправность в панели троллейбуса привела к незначительному задымлению салона. Неисправность была устранена аварийной бригадой. Сейчас троллейбус работает на линии.

Задержки движения не было. Пострадавших нет.

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