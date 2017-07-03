В Чернигове задержали серийного квартирного вора
Отрабатывая один из районов города, оперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции увидели, как на улицу выбежала молодая женщина и начала просить помощи у прохожих.
Полицейским женщина рассказала, что пока дома никого не было, неизвестный обокрал ее квартиру. Более того, она только что встретилась с вероятным преступником в подъезде. Незнакомец шел ей навстречу с сумкой, но на него замотанная после работы женщина внимания не обратила.
Оперативники вышли на след мужчины, который мог быть причастным к краже. У него правоохранители изъяли похищенные у заявительницы кофеварку и шашлычницу. Вещи были изъяты и возвращены владелице. Вора же был доставлен в полицейский участок.
В ходе дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что задержанный 53-летний мужчина не имеет постоянного места жительства, ранее неоднократно имел проблемы с законом. Мужчина дал правдивые показания, признался, что совершил более десятка краж.
Злоумышленник рассказал полицейским, что ходил по подъездам и проверял двери квартир. Если они оказывались незапертыми, злоумышленник заходил внутрь и похищал все, что имело какую-то ценность. Похищенное продавал с рук.
Источник: Полиция Черниговщины
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