В Чернигове задержали иностранца, который подозревается в убийстве
Ранее судимый гражданин одной из кавказских стран подозревается в убийстве, совершенном в конце июня в столице Чешской Республики.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
В результате проведенной операции управлением уголовного розыска и сектора Интерпола и Европола ГУНП в Черниговской области 7 июля в Чернигове задержали парня с Кавказа.
Основанием для задержания стало объявление его в международный розыск Чешской Республикой. 29 июня в Праге подозреваемый совершил убийство гражданина Чехии, нанеся потерпевшему 16 ножевых ранений, от которых мужчина скончался. После совершения преступления подозреваемый сразу уехал в Украину, чтобы здесь скрываться от правосудия.
5 июля Чехия объявила злоумышленника в международный розыск и ориентировка о опасного преступника, ранее судимого за разбой, получила также и полиция Черниговщины. Проведя комплекс розыскных мероприятий, опытные оперативники установили, что подозреваемый сейчас находится в Чернигове. Руководством ГУНП в Черниговской области была тщательно спланированная операция по его задержанию.
Для подозреваемого щелчок наручников на его руках стало полной неожиданностью, ведь он совсем не ожидал такого финала. Благодаря тому, что к задержанию привлекались бойцы роты полиции особого назначения, все прошло четко и без эксцессов.
Сейчас подозреваемый задержан согласно статье 582 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания, поставлено в известность посольство государства, гражданином которого он является.
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