В Чернигове за сутки вступила в брак сотня молодоженов
В Чернигове в городском Дворце культуры сегодня, 25 мая, статус супругов получила уже сотая пара. Церемония хотя и без торжеств, но изящная и полна искренних чувств. Об этом сообщили в пресс-службе городского Дворца культуры. – Сначала мы пришли в городской ДРАЦСу и уже там поняли, что не хотим ждать месяц. Мы вместе уже четыре года и проверить отношения на прочность успели, – делится своими впечатлениями счастливый брак, Ольга и Александр. Брак за 24 часа – это не обязательно бракосочетания в течение суток, это процедура уменьшения срока от подачи заявления в росписи молодоженов. Теперь влюбленные могут по своему усмотрению сократить время ожидания церемонии с 30 дней до одного дня. Чтобы воспользоваться услугой, нужны паспорта, если свадьба не первая – свидетельство о разводе. Напомним, Кабинет Министров Украины поддержал пилотный проект «Брак в сутки», предложенный Минюстом, еще летом прошлого года. Сейчас процедура экспресс-свадьба внедрена более чем в 30 городах Украины.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым