В Чернигове высадится пчелиный десант
16.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Высадка «Безумных бібліобджілок» планируется 19 июля в 11:00 в Березовой роще.
В программе: летние чтения, информационные новости, конкурсы и развлечения.
Мероприятие состоится в рамках акции «Книжный пикник в Березовой роще»,
который будет проходить каждую среду в течение лета.
Источник: Черниговская областная библиотека для детей
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