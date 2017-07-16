В Чернигове высадится пчелиный десант

magictr | 16.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Высадка «Безумных бібліобджілок» планируется 19 июля в 11:00 в Березовой роще.

В программе: летние чтения, информационные новости, конкурсы и развлечения.

Мероприятие состоится в рамках акции «Книжный пикник в Березовой роще»,

который будет проходить каждую среду в течение лета.

Источник: Черниговская областная библиотека для детей

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