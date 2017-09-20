В Чернигове вручили премию имени Михаила Коцюбинского (Фото)
В Черниговском областном музее-заповеднике состоялось знаменательное событие – вручали областную премию имени Михаила Коцюбинского. На это торжественное мероприятие пришли поздравить лауреатов руководители города и области, писатели, педагоги и обычные черниговцы, которые следят за культурной жизнью города.
Об истории создания премии Михаила Коцюбинского, основанную в 1991 году, подробно рассказал директор музея-заповедника Игорь Коцюбинский. К слову он пригласил заместителя председателя Черниговского областного совета Валентина Мельничука, который поздравил лауреатов и отметил, что сумма денежного вознаграждения в этом году значительно увеличена.
Директор Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Александр Левочко зачитал распоряжение председателя облгосадминистрации о назначении премии, были вручены дипломы, медали и конверты с денежным вознаграждением лауреатам.
В номинации «Поэзия» премию получил Анатолий Мойсиенко за сборник «Лезвия зел». В номинации «Проза» победила Татьяна Сидоренко с книгой «Игры с Иваном». В номинации «Народоведение» первенство одержали Сергей Горобец и Сергей Бутко за монографию «Хроники войны большевиков с украинским народом. Голодомор 1932-1933 годов на Черниговщине: исполнители преступления».
Премию в номинации «Декоративное и изобразительное искусство» получил Анатолий Иваньков за возрождение и развитие традиционного черниговского искусства. В номинации «Театрально-музыкальное искусство» отмечено Ренату Гофурову за спектакль «Мы» по произведениям поэтов Расстрелянного Возрождения.
Каждый из победителей имел возможность сказать слова благодарности присутствующим. А в конце мероприятия гости посмотрели отрывок из спектакля нынешнего лауреата Ренаты Гофурової – «Мы». Спектакль сорвала шквал аплодисментов и никого не оставила равнодушным.
Текст и фото Виктора Кошмала
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