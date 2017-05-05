В Чернигове временно изменились схемы движения троллейбусов и маршруток
С 10 по 31 мая включительно в Чернигове в связи с проведением капитальных ремонтных работ по проспекту Мира на участке от ул. Мартина Небабы до ул. Казацкой будет перекрыто движение автомобильного транспорта через перекресток ул. Героев Чернобыля, ул. Казацкая и пр. Мира. Об этом сообщили в управлении транспорта и связи городского совета. Движение общественного электротранспорта (троллейбусов) и автотранспорта через перекрытую участок будет технически невозможно. В связи с этим: – троллейбусный маршрут № 4 будет ходить по сокращенному маршруту от предприятия «Химволокно» до площади «Дружбы Народов»; – троллейбусный маршрут № 2 отменяется. Вместо троллейбуса № 2 и № 4 для перевозки пассажиров от ЗАЗа до центра города (гост. «Украина») временно вводится автобусный маршрут № 4-А; – троллейбусный маршрут № 10 будет заменен аналогичным автобусным маршрутом № 10-А; – троллейбусный маршрут № 11 отменяется. Одновременно увеличивается количество автобусов на маршруте № 21; – троллейбусный маршрут № 3 будет ходить по сокращенному маршруту от вокзала до площади «Дружбы Народов». На автобусных маршрутах № 10-А и № 4-А будут действительны троллейбусные проездные билеты. Для обеспечения автобусных перевозок в районе ремонтных работ на весь период будет ограничено движение автобусного маршрута № 39 от Старобелоусская в ТЦ «Мега» и уменьшено количество подвижного состава на нем до 1 единицы. Зато в эти дни будет временно восстановлен троллейбусный маршрут № 9. На эти дни общественном автотранспорта, движущегося по пр. Мира, предложено объезд перекрытого участка по улицам Общественной, Инструментальной, Казацкой, Любечской, М. Небабы в прямом и обратном направлениях, а транспорта, который движется по ул. Казацкой, Героев Чернобыля – по улицам Инструментальной, Общественной, Летной, Мстиславский. Это касается таких автобусных маршрутов: № 2 «Гот. «Украина» – Дачи (Ровнополье) »№ 2а« Вокзал – Психоневрологическая больница »№ 4-А« Завод «Автодеталь» – гот. «Украина» № 7 «Ул. Еськова – мост р. Десна »№ 10-А« Завод «Автодеталь» – Бобровица »№ 21« ул. Независимости – ул. Защитников Украины »№ 22« ул. Одинцова – Дачи (Ровнополье) »№ 26« ул. Еськова – Яцево »№ 30« Пивзавод – завод «Автодеталь» № 33 «Речной порт – ТЦ« Эпицентр »№ 42« Противотуберкулезный диспансер – ул. Одинцова »Отдельно обращаем внимание: автобусные маршруты № 37« Вокзал – ул. Еськова », № 24« Железнодорожный вокзал – Певцы »и № 24-А« Железнодорожный вокзал – ул. Защитников Украины (через Певцы) »будут объезжать перекрытую участок по маршруту« ул. Еськова – ул. Мстиславская – ул. Героев Чернобыля – Киевская – пр. Мира ». При внесении в схему перекрытия движения любых изменений и уточнений информация будет публиковаться на официальном веб-портале Черниговского городского совета. Управление транспорта и связи городского совета предлагает при необходимости пользоваться пересадками и просит прощения за временные неудобства.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым