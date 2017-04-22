В Чернигове впервые проведут мотоциклетные гонки (Афиша)
Впервые в Чернигове состоится соревнования по мотоциклетного кросса (гонки на мотоциклах на пересеченной местности). К участию приглашаются участники в возрасте от 5-ти лет. Соревнования проводятся в классах 125-500 см3, 50 см3, 65 см3, 85 см3, любители, ветераны. Мотоциклы зарубежного производства. Цель мероприятия: пропаганда и развитие мотокросса в Чернигове и окружающих регионах; привлечение молодежи к занятиям техническими видами спорта. Организация и пропаганда досуга спортивных любителей, их семей, друзей, жителей города и близлежащих районов, отвлечение их от негативных явлений общества. Мотопраздник состоится 29 апреля. Начало – в 10 часов. Место – г. Чернигов (с. Павловка, напротив магазина «Малинка»). Чем добираться автобусы № 135, № 44, № 3. Вход БЕСПЛАТНЫЙ.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым