В Чернигове возле супермаркета мужчина хвастался гранатой
Распивая алкоголь в компании знакомых, черниговец решил похвастаться гранатой. В результате детонации запала мужчина получил незначительное ранение руки.
В полиции Чернигова вечером 23 июня поступило сообщение, что возле супермаркета четверо мужчин распивают алкогольные напитки и один из них достал из кармана гранату. По информации свидетеля, мужчина закопал эту гранату неподалеку от магазина. Однако от неосторожного обращения в руке мужа сдетонировал запал.
По указанному адресу незамедлительно следственно-оперативная группа полиции, КОРД и взрывотехники.
Криминальная полиция с применением всех мер безопасности задержала в подъезде по месту жительства владельца гранаты. Взрывотехник возле подъезда дома изъял корпус гранаты РГД-5 и фрагменты запала УЗРГМ.
В квартире по месту жительства мужчины изъято смывы вещества бурого цвета. В ходе осмотра квартиры, который проводился с письменного согласия собственника, каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружено.
Сейчас полюцією решается вопрос относительно открытия уголовного производства по признакам статьи 263 ч.1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Следствие устанавливает откуда у парня взялась боевая осколочная граната.
Источник: Полиция Черниговщины
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