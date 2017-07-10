В Чернигове вор спрятался в столовой
10.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
27-летний бездельник из Репкинщины украл несколько десятков метров медного кабеля с территории предприятия , расположенного по улице Любецкой. И его заметил охранник, который и вызвал полицию.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Далеко уйти вор не смог. Убегая от преследования, он пытался спрятаться в столовой соседнего предприятия. Так сказать раствориться в толпе. Однако колоритная внешность и большая сумка выдали вора.
Этот факт подтвердили в городском отделе полиции. Мужчину задержали.
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