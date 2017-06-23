В Чернигове водители не поделили дорогу: один в больнице
23.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июня в г. Чернигове по улице 77-й Гвардейской Дивизии у дома №20 в 17 час. 20 мин. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Так, водитель автомобиля «Ssang Yong» не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ-212140» и совершил столкновение с ним. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-212140» получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен и госпитализирован в неврологическое отделение Черниговской городской больницы №3.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым