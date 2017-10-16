В Чернигове видели необычный автомобиль (фото)
16.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
В понедельник, 16 октября, внимание черниговских автолюбителей привлек необычный автомобиль.
Он был припаркован возле одного из торговых центров.
Как сообщили Чеline черниговцы, в город приехал житель Славутича, который переделал старенькую «Волгу» на копию известного автобренда «Ягуар», оставив от советского авто только шасси.
Что из этого получилось — могли увидеть горожане.
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