В Чернигове видели необычный автомобиль (фото)

magictr | 16.10.2017 | Новости | Комментариев нет

В понедельник, 16 октября, внимание черниговских автолюбителей привлек необычный автомобиль.

Он был припаркован возле одного из торговых центров.

Как сообщили Чеline черниговцы, в город приехал житель Славутича, который переделал старенькую «Волгу» на копию известного автобренда «Ягуар», оставив от советского авто только шасси.

Что из этого получилось — могли увидеть горожане.

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