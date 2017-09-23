В Чернигове вандалы разбили новые троллейбусы (Фото)
Сегодня ночью неустановленные вандалы сделали своеобразный «подарок» ко Дню города — разбили окна в двух новых троллейбусах «Барвинок».
Событие произошло около двух ночи, именно в это время охранник на проходной слышал шумную компанию молодых людей, что проходила мимо. А звука битого стекла из домика охраны слышно не было.
Вероятно, вандал, или вандалы залезли на бетонный забор депо вдоль улицы Академика Павлова и оттуда бросали камни, ведь одна из поврежденных машина находилась на расстоянии 10 метров от ограждения. Разбиты окна на троллейбусах утром обнаружил водитель одной из поврежденных машин.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Материальный ущерб за разбитые окна составляют до 20 000 руб. Кроме того, за каждый день простоя исправного троллейбуса КП «ЧТУ» теряет 2 000 руб выручки.
Источник: КП «Черниговское троллейбусное управление»
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Максим Янгель