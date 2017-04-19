В Чернигове в поминальные дни общественный транспорт изменит маршрут
В Чернигове 22-24 апреля общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Временно часть транспорта сети городских автобусных маршрутов общего пользования будет направлена на кладбище «Яцево». Максимально привлекаться автобусы большой вместимости. В поминальные дни с 10 до 16 часов автобус № 43 будет двигаться по маршруту «Вокзал – кладбище« Яловщина », будет работать также дополнительный автобусный маршрут« Магазин «Северский» – кладбище «Яцево». Для перевозки лиц с ограниченными возможностями 23 апреля троллейбусы, которые имеют откидной пандус, с маршрутов № 1 «Вокзал – Сиверянка», № 10 «ЗАЗ – Сиверянка» и № 11 «ул. Независимости – Бобровица »будут направлены в конечной остановки« Северянка »; другой подвижной состав на этих маршрутах будет разворачиваться на остановке «Бобровица». 23-25 апреля график работы троллейбусов на маршрутах № 1 «Вокзал – Сиверянка» и № 3 «Вокзал – ЗАЗ» будет спланирован с учетом времени отправления и прибытия пригородных поездов, особенно для перевозки пассажиров с 6 до 9 часов и с 19-й до 24 часов. Перед кладбищем «Яцево» у стоянки автотранспорта дежурить укомплектован автомобиль технической помощи.
Кроме того, 23 и 24 апреля у центрального входа на кладбище «Яцево» будет организован дополнительный проезд для легкового автотранспорта и сквозной выезд легкового автотранспорта с кладбища в северо-западном направлении на автодорогу районного значения Чернигов – Толстолес – Петрушин. Черниговский отдел полиции и КП «Муниципальная полиция» будут обеспечивать охрану общественного порядка возле въезда и на территории кладбища «Яцево» и других кладбищ в городе. Патрульная полиция города Чернигова Департамента патрульной службы осуществлять регулирование и безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов по улице Шевченко, улице Кленовой и на территории возле кладбища «Яцево», других кладбищ в городе. Въезд автобусов городских маршрутов общего пользования и крупногабаритного частного транспорта на территорию кладбища «Яцево» 23 и 24 апреля будет ограничено. Также, с 9 до 17 часов будет ограничен (перекрыт) движение грузового автотранспорта, осуществляющего транзитные перевозки в направлении от села Новоселовка (Черниговский район) до улицы Кольцевой, на участке улицы Шевченко от улицы Кленовой к улице Малиновского. На территории кладбища «Яцево» будут дежурить два автомобиля скорой медицинской помощи.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым