В Чернигове увековечат память украинского баснописца Леонида Глебова

magictr | 16.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Это решение было принято на заседании по топонимике и сохранение культурно-исторической среды городского совета Чернигова. Было решено установить стенд с информацией о его жизни и фотографией типографии, где он проработал долгие годы до самой смерти.

Несмотря на то, что выдающийся украинский баснописец, со дня рождения которого в этом году исполнилось 190 лет, Леонид Глибов по происхождению полтавчанин, с Черниговом его связывает почти всю сознательную жизнь: здесь он работал в мужской гимназии, в этом городе сформировался как журналист, редактор «Черниговского листка».

Источник: InfoKava.com

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