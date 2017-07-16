В Чернигове увековечат память украинского баснописца Леонида Глебова
16.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Это решение было принято на заседании по топонимике и сохранение культурно-исторической среды городского совета Чернигова. Было решено установить стенд с информацией о его жизни и фотографией типографии, где он проработал долгие годы до самой смерти.
Несмотря на то, что выдающийся украинский баснописец, со дня рождения которого в этом году исполнилось 190 лет, Леонид Глибов по происхождению полтавчанин, с Черниговом его связывает почти всю сознательную жизнь: здесь он работал в мужской гимназии, в этом городе сформировался как журналист, редактор «Черниговского листка».
Источник: InfoKava.com
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