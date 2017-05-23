В Чернигове утвердили проект реконструкции Аллеи Героев
В Чернигове, 22 мая, городской градостроительный совет на своем очередном заседании единогласно одобрил два проекта, оба из которых – о реконструкции знаковых мест Чернигова. В частности, Аллее Героев и части этого же бульвара по проспекту Мира от Красной площади до проспекта Победы (в народе «стометровку»).
Проект реконструкции Аллеи Героев представила автор, известная черниговская архитектора Татьяна Мазур. Итак, основные подробности: Современное состояние: Площадь объекта проектирования немалая – 34984 кв. м. Из них асфальтобетонное покрытие, требующее замены – 7360 кв. м., асфальтовое покрытие -827 кв. м, площадь зеленых насаждений – 26 281 кв. м и площадь фонтанов – почти 500 кв. м. 4 прямоугольных фонтаны, которые существуют сегодня на аллее, по своему техническому состоянию уже требуют демонтажа или реконструкции с заменой коммуникаций. Очень интересная растительность, около 400 деревьев.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым