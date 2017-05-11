В Чернигове установили дорожные знаки о приоритете движения по кругу
11.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
На перекрестке улиц с круговым движением Ивана Мазепы и Циолковского (въезд в Чернигов со стороны предприятия «Химволокно») 11 мая установлены дорожные знаки, которые организовали дорожное движение в соответствии с изменениями в ч. 2 ст. 41 Закона Украины «О дорожном движении» (они вступили в силу 28.04.2017). Это касается приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым