В Чернигове устанавливают новые люки
В Чернигове на проспекте Мира – от улицы Котляревского к улице Летной – подразделения КП «Черниговводоканал» начали капитальный ремонт смотровых колодцев водопровода. Под замену подпадают 38 люков колодцев водопровода непосредственно на проезжей части магистрали и 4 люки канализации на прилегающих к проспекту дорогах. Кроме этого, необходимо еще провести капитальный ремонт колодцев, выполненных из красного кирпича и сделать их в бетоне. Ближе к улице Летной под полотном дороги будет построено водопроводную камеру – помещение 3,5х3,5 метра для размещения арматуры магистрального водопровода. За 19 апреля смонтировано новый колодец и заменены две крышки люков. В этом году все работы выполняются по новым технологиям с использованием люков класса D400, изготовленных чешским концерном KASI из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Эти люки имеют защиту от выбивания крышки из корпуса под колесами автомобилей и выдерживают максимальная нагрузка от 52 до 55 тонн. К тому же новая технология позволяет устанавливать крышки люков на одном уровне с покрытием дороги с точностью до миллиметра. После окончания работ на проспекте Мира ремонтные работы будут начаты на ул. Ивана Мазепы, а также на нескольких второстепенных улицах города, где также запланирован капремонт покрытия. КП «Черниговводоканал» обращает внимание водителей на то, что на участке проспекта Мира, от ул. Котляревского до ул. Летной, крышки люков колодцев устанавливаются на 4,7 см выше существующего уровня асфальтобетонного покрытия. Поэтому необходимо быть внимательными, чтобы избежать наездов на установленные крышки. Превышение высоты крышек люков над уровнем дороги будет устранено после заключения слоя асфальта во время ремонта указанного участка проспекта Мира.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым