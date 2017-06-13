В Чернигове цвет яблони «пробился» сквозь стену гаража
13.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговский художник Дмитрий Адерихо разрисовал стену здания цветами. Фото опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, девушка друга очень хотела украсить гараж на даче, недалеко от Чернигова, и попросила сделать это мне. «После последнего посещения этой даче я запомнил, яблочный сад. И когда мне надо было рисовать, я решил реализовать на гаражи цвет яблони. За выходные я создал этот рисунок и все остались довольны », – рассказал Адерихо.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым