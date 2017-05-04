В Чернигове траурные мероприятия пройдут сдержанно и без лицеистов
Сдержанно и без привлечения лицеистов – так в Чернигове планируют отметить День памяти и примирения и 72-ю годовщину Победы над нацизмом в Европе. В частности, 8 мая в областном центре запланировано проведение траурных мероприятий с участием руководства области и города и ветеранов. Как и в прошлом году, возложение цветов состоится к Мемориалу жертвам фашизма в бывшем урочище Подусовка, там же пройдет совместный молебен представителей религиозных организаций всех конфессий по погибшим. – Планируем без выступов, такой памятное мероприятие – возложение цветов, совместный молебен. Чтобы вспомнить всех, кто погиб во время Второй мировой войны и черниговцев также – Андрей Подорван, директор Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЧОГА. Празднование 9 мая начнется в сквере им. Н.Н. Попудренко. Там состоится митинг-реквием, также запланированы выступления должностных лиц и ветеранов, торжественное возложение цветов к могилам погибших воинов и могилы Неизвестного солдата на Мемориале Славы. – Мы не планируем прохождения коробок военных, то есть все будет сдержанно, – Елена Савченко, начальника управления культуры и туризма ЧМР. Планируя подготовку и проведение праздничных мероприятий, организаторы ставили вопрос и о почетный караул с участием воспитанников Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой. Учитывая сложившуюся ситуацию с мальчиками во время возложения цветов к памятнику «Героям Чернобыля» 26 апреля, когда нескольким ученикам стало плохо, к массовым мероприятиям 8-9 мая лицеистов решили не привлекать их заменят офицеры гарнизона.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым