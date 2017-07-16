В Чернигове светофоры могут работать в режиме «Зеленая волна»

magictr | 16.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Синхронизацию светофоров по длинным улицам просят черниговцы. Такая петиция появилась в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.

«Необходима сихронізація светофоров для создания «зеленой волны», например, при постоянной скорости 50 кмч по длинным прямым улицам: пр. Победы, пр. Мира, вул. Рокоссовского. Данная синхронизация разгрузить поток и сэкономит топливо и время водителям», — пишет автор Дмитрий Артюх.

До конца сбора подписей осталось 28 дней.

По состоянию на 16 июля петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.

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