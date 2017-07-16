В Чернигове светофоры могут работать в режиме «Зеленая волна»
16.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Синхронизацию светофоров по длинным улицам просят черниговцы. Такая петиция появилась в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
«Необходима сихронізація светофоров для создания «зеленой волны», например, при постоянной скорости 50 кмч по длинным прямым улицам: пр. Победы, пр. Мира, вул. Рокоссовского. Данная синхронизация разгрузить поток и сэкономит топливо и время водителям», — пишет автор Дмитрий Артюх.
До конца сбора подписей осталось 28 дней.
По состоянию на 16 июля петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.
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