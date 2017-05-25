В Чернигове стреляли в машину
Недавно мы сообщали о том, что в Чернигове неизвестные лица из пистолетов обстреляли легковой автомобиль «Chevrolet Aveo». Владелец автомобиля объяснил полиции, что возле одного из домов по улице Шевченко на дороге стояли неизвестные и мешали проезду автомобиля. В дальнейшем у водителя с ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и осуществил 3 выстрела по автомобилю. Полиция задержала двух черниговцев, которые были доставлены в медучреждения для освидетельствования на факт употребления алкоголя. При осмотре места происшествия в них было изъято два пистолета травматического действия. Как стало известно, по машине стрелял один из фигурантов. Он стал случайным участником событий и проходит по делу как свидетель. Но полиция задержала обоих мужчин. Человек, который не стрелял – добровольно сдал полиции пистолет и после того как он показал документы на оружие (чем подтвердил ее легальность и законность), то ему пистолет вернули обратно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым