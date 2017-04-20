В Чернигове страшной смертью умер бездомный
20.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Бездомного 25-30 лет на днях нашли ночью на улице недалеко от второй городской больницы в бессознательном состоянии. Его немедленно госпитализировали в реанимационное отделение с обморожением ног, закрытой черепно-мозговой травмой и пневмонией.
Об этом стало известно из собственных источников.
В больнице бездомный умер, так и не приходя в сознание. Сейчас всеми обстоятельствами этой трагедии занимаются в полиции. Личность погибшего устанавливается.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым