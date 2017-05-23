В Чернигове стартовало ВНО
23.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Да, да друзья! Именно сегодня, 23 мая, одновременно по всей Украине проходит первый экзамен выпускников – ВНО по украинскому языку! Сейчас я веду свой фоторепортаж с центральной аллеи Черниговского национального педагогического университета им.Т.Г.Шевченко. Именно сюда съехались выпускники разных школ области. Проходя мимо, грусти не видел. Были единичные случаи, но что поделаешь … Такова уж человеческая психология. Везде царили бодрое настроение и уверенность, что «все будет хорошо»! Случались и есть и такие, что еще хоть на минутку заглянуть в планшет, еще хотя бы раз взглянуть .. Тут открылась дверь – и очередные гостеприимно пригласили всех в аудитории, в то же время довольно придирчиво проверяя документы. Итак, время «Ч» настало. Все.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым