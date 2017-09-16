В Чернигове стартовал турнир с участием команд Суперлиги и Высшей лиги Украины
В Чернигове стартовал турнир с участием команд Суперлиги и Высшей лиги Украины. Турнир посвященный освобождению Черниговщины и города Чернигов от фашистских захватчиков.
В соревнованиях принимают участие четыре команды — местный «Буревістник» и «Педуниверситет-ШВСМ», харьковская «Юракадемия» и «Бахмут».
Вчера, 15 сентября, уже сыграли следующие команды: «Буревестник»-ШВСМ — «Бахмут», с результатами соответственно 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 31:29).
Сегодня, 16 сентября, состоятся следующие встречи:
14:00 «Педуниверситет»-«Бахмут»
16:00 «Буревестник»-«Юракадемия»
В воскресенье, 17 сентября, сыграют:
10:00 «Юракадемия»-«Бахмут»
12:00 «Буревестник»-«Педуниверситет»
Матчи проходят в большом спортзале Чернгівського национального педагогического университета имени Т.Г.Шевченко.
Источник: http://www.volleyball.ua/
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